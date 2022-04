"Die Zahlen aus dem vergangenen Jahr belegen schon jetzt, dass unsere Entscheidung in Richtung weitere Spezialisierung richtig war" betonte der Verwaltungsdirektor bei der Vorstellung der neuen Chefärzte, mit denen das Konzept des Krankenhauses inhaltlich abgestimmt worden sei. Sie seien beide davon überzeugt, dass einerseits gemeinsam mit der Abteilung für Neurochirurgie und der Medizinischen Frührehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge der Schwerpunkt für die Behandlung Unfallverletzter und Schwerstunfallverletzter komplettiert werden könne. Andererseits werde im Bereich der Allgemein-, Visceral- und Gefäßchirurgie ein weiterer Schritt oder Baustein in Richtung Tumorzentrum gesetzt.

Die Leitung der Abteilung für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie übernimmt Chefarzt Dr. Kai Günsche (39) ab 1. April. Sein berufliches Ziel ist der "Ausbau einer leistungsfähigen, zukunftsorientierten Abteilung, die die Belange der Patienten in das Zentrum des Handelns stellt". Schwerpunkte dieser 40 Betten umfassenden Abteilung sind neben der Unfallchirurgie mit Plytraumaversorgung und Korrektur posttraumatischer Deformierungen die Hanchirurgie, die Endoprothetik sowie arthroskopische Operationen der großen Gelenke (Ausnahme:Hüftgelenke). Freizeit- und Sportverletzungen werden mit besonderem Augenmerk auf die speziellen Bewegungsabläufe der Sportler behandelt.

Dr. Günsche studierte nach seinem Abitur von 1981 bis 1988 Humanmedizin in Köln. Während seiner Assistenzeit war er zunächst in den allgemeinchirurgischen Abteilungen in Kliniken in Wuppertal und Troisdorf tätig. Seine Ausbildung beendete er in der Abteilung für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie im Kreiskrankenhaus Gummersbach, wo er seit 1996 als Oberarzt arbeitete. Diese Abteilung betreut übrigens den VfL Gummersbach. Dr. Günsche ist verheiratet, hat zwei Töchter im Alter von 4 und 2 Jahren. Als Hobbys nannte er "Familie, Sport (Joggen, Radfahren, Schwimmen, Basketball, Skilaufen), Musik, insbesondere Jazz. Eine seiner großen Vorlieben ist Italien.

Die Leitung der Abteilung für Allgemein-, Visceral- und Gefäßchirurgie übernimmt Chefarzt Dr. Volker Lauff (48) ab 1. Mai. Den gebürtigen Karlsruher führte sein beruflicher Werdegang nach der Schulzeit in Mannheim, Karlsruhe und Stevensville (USA) nach Mainz, wo er zunächst Pyhsik und Chemie studierte, anschließend dann Humanmedizin. Nach dem Studium blieb er zunächst in Mainz und arbeitete in der Anästhesie. Nach kurzer Zeit wechselte er an die Chirurgische Universitätsklinik. "Das breite Spektrum dieser Klinik hat mich begeistert und geprägt" sagt er über diese für ihn wichtige Zeit. Im Klinikum Minden konnte er ab 1988 als leitender Oberarzt die Kombination von Visveralchirurgie (Chirurgie der inneren Organe) und endokriner Chirurgie (Chirurgie der hormonproduzierenden Drüsen) fortsetzen.

Gleichzeitig baute er einen gefäßchirurgischen Zweig maßgeblich mit auf, der alle Operationen von der Halsschlagader über die Aorta bis zu peripheren Bypässen umfasst. Besonders die chirurgische Betreuung von Dialysepatienten durch Shuntoperationen und die Transplantation von Nebenschilddrüsen führte ihm Patienten aus einem weiten Umfeld zu. Dieses Spektrum plant Chefarzt Dr. Lauff auch in der 74 Betten umfassenden Abteilung im Ludmillenstift fort zu setzen.

Dr. Lauff und seine Ehefrau Birgit haben drei Söhne, die demnächst ebenfalls nach Meppen übersiedeln werden, um das Windthorst-Gymnasium zu besuchen. Seine Freizeit verbringt Dr. Lauff am liebsten mit der Familie beim Skifahren, was aufgrund der Entfernung zu den Alpen leider nicht so häufig möglich ist. Als Ausgleichssport schwimmt er gerne. Wenn dann noch Zeit übrig ist, wird sie mit Gartenarbeit und Autobasteln gefüllt. Aufgrund der Nähe zur Nordsee wird sich nun noch mehr nach Norden orientieren als dies bisher in Minden geschah. Eine typische badische Eigenschaft wird er sicher in Meppen nicht ablegen: er liebt gutes Essen und einen Schluck herben südländischen Wein. Der kulinarische Altstadtbummel, der von TIM angeboten wird, ist sicherlich eine gute Möglichkeit, diese Vorliebe auch in der emsländischen Kreisstadt auszuüben. "Wir wünschen beiden Ärzten, dass sie und das Ludmillenstift ihre Zielvorstellungen verwirklichen können" betonte Verwaltungsdirektor Wilhelm Wolken.