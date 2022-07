Über 100 Jahre pilgerten kirchliche Gruppen aus Laer und Glandorf nach Vinnenberg, wo sie im Kloster der Benediktinerinnen vom Allerheiligsten Sakrament das '"'Gnadenbild der Muttergottes vom Himmelreich'"' anbeteten. 2005 endeten die Pilgerzüge, als die letzten Nonnen das Haus aus Altersgründen verließen. Fast 750 Jahre hatte in Vinnenberg die Tradition der frommen Zurückgezogenheit eines Frauenordens existiert. Mit einem Mal war das Haus verwaist, zu seinen Hochzeiten hatten dort 60 Ordensschwestern gelebt, gearbeitet und gebetet.

'"'Für viele von uns ist das Kloster ein Teil der eigenen Geschichte'"', erklärte Theo Jugas, '"'und es interessiert uns, was mit diesem spirituellen Ort geschehen wird.'"' Der Vorsitzende des Mühlenvereins war zusammen mit Friederike Landwehr, der Leiterin der Caritas-Gruppe in Bad Laer, an der Spitze einer etwa 100 Personen starken Besuchergruppe nach Vinnenberg gekommen, um Neues über die Verwendung des Gebäudekomplexes zu erfahren.

Carl Möller, ehemaliger geistlicher Beistand der Schwestern und heute im Dienst des Bistums Münster, bedauerte das Ende der Ordenstätigkeit im Haus, erteilte aber allen Plänen für einen Verkauf oder einen Abriss eine Absage. '"'In den vergangenen Monaten hat der Förderverein über eine Neuverwendung nachgedacht und ist fündig geworden'"', eröffnete er den Besuchern. Demnach soll aus dem ehemaligen Kloster eine spirituelle Begegnungsstätte und ein Bildungszentrum werden. '"'Exerzitien, Meditation, Kontemplation, Wirtschafts- und Medizinethik, pastorale Psychologie und einiges mehr sollen das Haus wieder mit Leben füllen'"', zählte er auf. Zugleich soll auch eine weltliche Komponente Platz finden: '"'So wie früher Wallfahrten stattfanden, denken wir heute an die Möglichkeit, das Gelände zum Ziel für Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer zu machen, die in Ruhe eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen zu sich nehmen können.'"'

Um Bildungsarbeit anbieten zu können, müssen umfangreiche Umbaumaßnahmen im heutigen Gebäudekomplex durchgeführt werden, der aus der Mitte des 18. Jahrhundert stammt. Bei einem Rundgang machten sich die Besuchergruppe ein Bild vom baulichen Zustand des Hauses. Wie Pastor Möller erläuterte, muss das Heizungs- und Wassersystem erneuert sowie die 60 ehemaligen Klosterzellen in 30 Gästezimmer umgewandelt werden. Zudem sind Sanierungsarbeiten am Baukörper nötig. '"'Für alle Umbaumaßnahmen werden etwa drei Millionen Euro benötigt.'"' Rund die Hälfte hat der '"'Bettelmönch von Vinnenberg'"' inzwischen bei Sponsoren und beim Bistum, das das Projekt unterstützt, lockergemacht. '"'Wenn wir zwei Drittel zusammenhaben, werden die Bauarbeiter anrücken'"', versprach er.