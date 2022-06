Spricht sich für Weißrussland aus: DEB-Präsident Uwe Harnos. FOTO: dpa up-down up-down Vermischtes Weißrussland bleibt Schauplatz Von dpa | 20.05.2012, 15:19 Uhr

Die umstrittene Eishockey-Weltmeisterschaft 2014 in Weißrussland wird wie geplant in dem osteuropäischen Land stattfinden. Die Präsentation des WM-Konzeptes am Wochenende beim Kongress des Weltverbandes IIHF in Helsinki verlief ohne Diskussionen und damit ohne Abstimmung über die geplante Austragung.