OMT-Geschäftsführer Oliver Mix und Otto Cornelius vom Schaustellerverband zogen gestern ein rundum positives Fazit nach vier Wochen Weihnachtsmarkt. „Der Schönste im Norden“ lockte nicht nur zahlreiche Osnabrücker auf Marktplatz und Domvorplatz und Zehntausende Touristen in die Osnabrücker Innenstadt. 600000 Besucher sollen es gewesen sein, beteuern die Veranstalter: „Bereinigte Zahlen“, wie Oliver Mix sagt, „Angestellte in der Mittagspause sind da nicht mitgerechnet.“

Das Interessante daran: Erneut ist die Zahl der Reisebusunternehmer vor allem aus dem nördlichen Ruhrgebiet und den Niederlanden gestiegen. Und: Die Budenbetreiber registrierten gestiegene Umsätze, so berichtet Cornelius weiter: „Nicht zuletzt den winterlichen Temperaturen haben wir eine Umsatzsteigerung von mehr als zehn Prozent im Vergleich zu 2007 zu verdanken.“ Auch die Bemühungen der OMT um die Reisebusveranstalter hätten dazu ihren Teil beigetragen. Touristisch sei der Weihnachtsmarkt deshalb als „sehr wertvoll“ zu bewerten, so Oliver Mix dazu: „Mehrere Millionen Euro spült der Weihnachtsmarkt jedes Jahr in die Kassen der Einzelhändler.“

Da drückt die Stadt auch schon mal ein Auge zu. Dass die eisenbeschlagenen Rösser vor der historischen Postkutsche und vor allem die eisenbeschlagenen Reifen des gelben Wagens das Ziegelsteinpflaster im Heger-Tor-Viertel etwas ramponiert hätten, müsse wohl hingenommen werden, sagte Oliver Mix gestern. Der Fachbereich Städtebau habe die kleinen Schäden jedenfalls noch akzeptiert: „Man sollte auch nicht zu kritisch sein.“

Für die nächste Saison denkt Mix bereits an eine aufgewertete Dependance unter dem Heger Tor. Der „kleine Weihnachtsmarkt“ dort oben habe durchaus Potenzial, so der Tourismus-Fachmann, er müsse nur besser angebunden werden. Dabei könnten nach seinen Überlegungen einige Buden unter dem Tordurchgang sehr helfen.