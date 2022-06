An Heiligabend können sich Tanzwütige von der «Trash'd X-mas Party» in den Stadtbahnbögen über die «Nacht der Weißen Bärte» am Naschmarkt bis zur «Superfreak! X-mas» am Karlsplatz durchtanzen. Beim Abstecher in den Ostklub am Schwarzenbergplatz, wo unter dem Motto «Engerl trifft Bengerl» gefeiert wird, sollte man allerdings die Bescherung um 2.00 Uhr nicht verpassen.