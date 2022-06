Mit starkem Bürgerengagement erhofft man sich bis spätestens 2006 die Verwirklichung des Fahrradweges vom Bethaus in Wehdel bis zur Gaststätte Schlottmann in Grönloh. östlich des Autobahnzubringers Holdorfer Chaussee. Angestrebt wird nicht der komfortable Radweg mit einer Asphaltdecke, sondern ein naturnaher Ausbau, bestehend aus einem vernünftigen Unterbau, aus Schotter und mit verdichteter Schlacke. "Das reicht vollkommen aus, um vor allen Dingen Schülern und älteren Mitbürgern den Weg an das vorhandene Radwegenetz an der L75 zu ermöglichen", zeigt sich Manfred Hussmann überzeugt. "Diese Maßnahme ist als partnerschaftliches Projekt zwischen öffentlicher Hand und Privaten zu verstehen", verdeutlichte Jürgen Jellmann. Im Jahr 2005 soll bekanntlich auch der Radweg an der L75 von der Hasebrücke bis hin zur Schützenhalle Wehdel-Grönloh fortgesetzt werden.