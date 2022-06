Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Wegen gestiegenen Bedarfs weitere Kindergartengruppe 15.11.2000, 23:00 Uhr

Der gestiegenen Nachfrage an Kindergartenplätzen in Wellingholzhausen ist mit der Einrichtung einer weiteren, der siebten Gruppe (seit 1. August), begegnet worden. Diese Regelung soll zunächst auf einen Zeitraum von zwei Jahren befristet sein. So bleibe die Entwicklung genau zu beobachten, um wie in der Vergangenheit angemessen und flexibel reagieren zu können, betonten Erster Stadtrat Dr. Reinhold Kassing und Pastor Klaus Willmann.