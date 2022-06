Es begann im Jahre 121 vor Christus: Im hohen Norden jenseits der erschlossen Welt (im heutigen Jütland und Schleswig-Holstein) entschlossen sich die Teutonen und Kimbern, ihre raue Heimat zu verlassen. Genau genommen waren sie Wirtschaftsflüchtlinge, denn nicht Expansionsdrang vertrieb die Fischfang und Ackerbau betreibenden Germanen aus ihren wallgeschützten Reetdörfern, sondern der nackte Hunger. Die für ihre Verhältnisse überbevölkerte Gegend gab nicht mehr genug für alle her. Den eindrucksvollsten Beweis dafür liefert die Moorleiche von Windebü: Das 14-jährige Mädchen, so erzählt ihr Knochenbau, hatte zwölf schreckliche Hungerwinter erlebt.

Angetrieben von den Beschreibungen reisender Händler über den sonnigen und reichen Süden zogen Männer, Frauen und Kinder mit Sack und Pack Richtung gelobtes Land. Unterwegs schlossen sich kleinere Clans und Sippen an, die entweder genauso die ,,Schnauze voll hatten" vom harten Überlebenskampf oder von dem gigantischen Migrationstreck einfach ,,überrollt" wurden. Am Ende sollten 300 000 Menschen auf dem Marsch sein.

Die sensationelle Nachricht sprach sich schnell herum, die Römer erzitterten. In Kärnten wollte Konsul Carbo die Horden in die Falle locken, erlebte aber eine herbe Niederlage. Die Karawane zog weiter - nicht nach Rom, sondern 20 Jahre lang 7000 Kilometer durch halb Europa. Am Ende war die Gemeinschaft brüchig, die Kraft verbraucht. Die aufgerüsteten Römer setzten der ziellosen Wanderung in der Po-Ebene ein jähes Ende.

Dies ist nur ein Kapitel von vielen jener Zeit der Neuordnung, die sich bis zur Herrschaft von Karl dem Großen erstreckt. Feyerabend und Kersken zeichnen die Varusschlacht, die in Kalkriese bei Osnabrück stattfand, ebenso nach wie die Odysseen der Westgoten und Vandalen. Die einen, von den Hunnen aus ihrer Heimat östlich der Donau vertrieben, eroberten Rom, die anderen zogen über Frankreich und Spanien bis nach Nordafrika, wo sie in der römischen Provinz um Karthago ihr Paradies fanden. Später eroberten die Franken ihr Reich und die Angeln und Sachsen eilten den Briten als Söldner zu Hilfe.

Für die zweijährige Produktion von ,,Sturm über Europa", die zunächst kompakt bei Arte und danach an vier Sonntagabenden im ZDF zu sehen sein wird, wurde kein Aufwand gescheut: In 15 Ländern ging das Filmteam auf Spurensuche, 30 Forscher wurden zu Rate gezogen und mehr als 1000 Schauspieler und Statisten in historischen Gewändern in Szene gesetzt. Neben modernster Digitaltechnik verblüfft in allen vier Episoden die ungarische Anthropologin Agnes Kustár, die Schädel rekonstruiert und so einem Hunnen oder Germanen sein wahres Gesicht zurückgibt.