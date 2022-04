Der in Quakenbrück gemeldete Täter hatte in dieser Woche am Theater zwei 13 Jahre alte Jungen aus Bissendorf angesprochen und gefragt, ob sie ihm Geld wechseln könnten. „Mit dieser Frage will der Mann lediglich herausfinden, ob die Kinder überhaupt Geld bei sich haben“, so Polizeisprecher Martin Ratermann.