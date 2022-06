Ihr Engagement hat ganz wesentlich mit dazu beigetragen, die für Venne so wichtige Einrichtung "Hexenkolk" über den Tag hinaus erhalten zu können. Eine Einrichtung im Übrigen, die auch als Beitrag für den Umweltschutz bezeichnet werden kann. Aus nachvollziehbarem Grund erklärte Emmi Laumerich nunmehr, die Betreuung des Hexenkolkes in "jüngere Hände" legen zu wollen. Dies war für Ortsbürgermeister Jürgen Gahbler und seinen Stellvertreter Heinrich Thelker Anlass, ihr und der ganzen Familie für die Arbeit zum Wohle der Ortschaft zu danken. Erfreulich, dass der "Hexenkolk" auch weiterhin geöffnet ist. Jeweils an Samstagen in der Zeit von 10 bis 12 Uhr können hier in der Saison bis 30. November Grünabfälle entsorgt werden.