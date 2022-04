Im Café Kranzler, das zur Gerry Weber World gehört, weckte der Junior-Chef des Textilriesen und Event-Machers im doppelten Sinne den Appetit von Becker auf die Champions Trophy am 4. und 5. Juni in Halle im Vorfeld der 12. Auflage des einzigen deutschen ATP-Rasenturniers: Eine Marzipantorte, mit Ball und Schläger dekoriert, stimmte Becker auf das Wiedersehen mit Stich sowie Stefan Edberg und Thomas Muster ein.

Die '"'glorreichen vier'"', die zusammen 14 Grand-Slam-Titel gesammelt haben, setzen in zwei Halbfinales, dem Spiel um Platz drei sowie einem Finale (jeweils live in DSF) die erste Akzente zu einem Turnier-Event der Extraklasse. Das Klassefeld fürdie Gerry Weber Open führt Wimbledon-Sieger RogerFederer (Schweiz) als Nummer eins der Welt vor dem Australian-Open-Finalisten Marat Safin (Russland) an. French-Open-Sieger Juan Carlos Ferrero und dessen spanischer Landsmann Rafael Nadal als Shooting Star garantieren ebenso Klasse über eine Woche wie weitere Top-Spieler.

Was die Stars heute wie damals nach Halle zieht? '"'Der familiäre Charakter des Turniers'"', wie Becker betont, der die kurzen Wege, die persönliche Note und das Mittendrin gleichermaßen schätzt wie die Tatsache, dass man in einer kleinen Stadt nicht weiter abgelenkt wird. Sein spezieller Blickwinkel in Halle: '"'Da kann man den Schiedsrichter von seinem Hotelzimmer aus sehen.'"'

Neu bei den Gerry Weber Open 2004 sind die Fernsehübertragungen, genauer gesagt verändert: Das ZDF als langjähriger Partner steigt erst am Donnerstag (bis zum Finale am Sonntag) ein. Zuvor sendet das DSF an drei Tagen jeweils fünf und damit mehr Stunden als der öffentlich-rechtliche Sender bisher. Weber: '"'Wir kommen auf fast 25 Stunden Tennis live im Fernsehen. So viele Stunden hat kein Turnier in Europa.'"'

Eine Steigerung erfahren die Gerry Weber Open im Programm rund um die Tennisspiele. Children's Day, Golfturnier für den Kinderschutzbund, Players' Party, Ladies Day, Family Day, Miss-Wahl, Showmatch mit zwei Topstars und vieles mehr neben Musik-Events versprechen eine Woche der Superlative. Kein Wunder, dass sich Ralf Weber optimistisch gibt: '"'Ich bin sicher, dass wir wie im Vorjahr die 100000-Besucher-Marke erreichen.'"'