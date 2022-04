«Bezahlt wird gegen Rechnung innerhalb von 14 Tagen», erklärte der Sprecher des Quelle-Insolvenzverwalters Klaus Hubert Görg, Thomas Schulz. Auch Kreditkartenzahlungen sind weiterhin möglich. Allerdings warnen Verbraucherschützer hiervor, weil dies bedeutet, dass man als Käufer in Vorkasse geht. Da Quelle insolvent ist, könnte man letztlich als Gläubiger enden.

Können Gutscheine auch über das Internet eingelöst werden?

«Wir haben die Gutscheinkonten der Kunden so umgestellt, dass eine Barauszahlung nicht mehr möglich ist», erklärte Schulz. Bei einem Kauf können die Gutscheine aber mit der Bestellung verrechnet werden.

Wann wird die Ware geliefert, wenn ich jetzt bestelle?

Das Unternehmen will die Bestellungen möglichst noch vor Weihnachten ausliefern. «Generell bemühen wir uns, die Waren so schnell wie möglich an den Kunden zu liefern», sagte Schulz.