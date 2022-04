Gestern Vormittag empfing Fachdienstleiter Uwe Harbig die Jugendlichen nun im Sitzungssaal. '"'Wenn ihr euch in der Schule mit dem Gemeinderat befasst habt, sollt ihr jetzt auch dort sitzen, wo unsere Politiker ihre Entscheidungen treffen'"', begrüßte Harbig die Schüler. Die hatten sich gut auf ihre '"'Sitzung'"' vorbereitet. Welche Arbeiten werden im Rathaus erledigt? Welche Aufgaben hat der Bürgermeister, und wie viele Sitze hat der Gemeinderat? Die Jungen und Mädchen hatten eine Menge Fragen. Auch Ausbildung und Praktika in der Verwaltung waren ein Thema. So kann sich Yannick Bertelsmann gut vorstellen, später einmal selber in der Gemeinde zu arbeiten. '"'Aber nicht im Büro. Ich möchte lieber draußen rumfahren und gucken, ob alles in Ordnung ist'"', sagte er.

Auf Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Gemeinde kann Franz Bergmann aus Icker bereits zurückblicken. Er hatte sich mit anderen Jugendlichen dafür eingesetzt, dass in seinem Ortsteil ein Treffpunkt mit Sitzpavillon eingerichtet wird (wir berichteten).

Rückblickend auf seinen Politikunterricht der vergangenen Monate fand Dennis Heinath besonders die Infos zur bevorstehenden Kommunalwahl wichtig. '"'Wie ein Bürgermeister gewählt wird und was alles damit zusammenhängt, hat mich am meisten interessiert'"', erklärte der 16-Jährige. Er darf nämlich, ebenso wie Can Yilmaz, Mathew Condra und Linda Stang, die alle am 10. September - dem Wahltag - ihr 16. Lebensjahr vollendet haben werden, über die Zusammensetzung des Belmer Rates und die Vergabe des Bürgermeisterpostens mitbestimmen.