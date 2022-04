Die Kleinstadt liegt etwa 120 Kilometer südlich von Rom in der Provinz Latium - bis nach Neapel sind es etwa 160 Kilometer. Ein Routenplaner im Internet veranschlagt für die 1650 Kilometer lange Strecke eine Fahrzeit von 21,5 Stunden. In Priverno leben etwa 13700 Menschen.

Der Kontakt entstand durch eine persönliche Begegnung der Bürgermeister Umberto Macci und Ulrich Belde im Frühjahr 2006 bei einem internationalen Bürgermeister-Treffen. Macci äußerte dabei Interesse an einer Partnerschaft. Hinzu kommt, dass ein Bekannter des italienischen Bürgermeisters seinerzeit in Wallenhorst wohnte. Er unterstützte in den folgenden Monaten die Kontaktpflege tatkräftig als Übersetzer.

Den Vorschlag einer neuen Partnerschaft stellte Ulrich Belde bei einem Besuch Anfang Dezember auch den polnischen Partnern vor, um sie gegebenenfalls einzubinden. Schließlich erweitert aus Sicht der Gemeinde Wallenhorst eine trilaterale Partnerschaft den europäischen Blickwinkel um neue wertvolle Perspektiven. Die Idee eines europäischen Kommunen-Dreicks begrüßten die Vertreter Stawigudas.

Zeitgleich lud Priverno eine Delegation aus Wallenhorst ein, zum Feiertag des heiligen Thomas von Aquin - des Schutzpatrons von Priverno - nach Italien zu kommen. Belde wird vom 5. bis 8. März nach Priverno reisen. Mit dabei sein werden Vertreter der Wallenhorster Ratsfraktionen.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein Empfang im Rathaus, eine Stadtbesichtigung, ein Besuch des Schlosses di San Martino und die Erkundung der Provinz Latina. Auch an der feierlichen Prozession zu Ehren des Schutzheiligen sowie an einem Markt anlässlich des Patronatsfestes werden die Gäste aus Deutschland teilnehmen. Über die Geschichte Privernos werden sie sich bei Museumsbesuchen informieren.

Ob tatsächlich eine Partnerschaft zwischen Wallenhorst und Priverno formell geschlossen wird, wird - aufgrund der Eindrücke, die die Delegation aus Priverno mitbringt - letztlich die Wallenhorster Politik entscheiden.