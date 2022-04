Entstanden war das personelle Loch, nachdem der vormalige Amtsinhaber Werner Gerdes im September 2001 zum hauptamtlichen SG-Bürgermeister gewählt worden war. Der Werlter Rat berief Gerdes anschließend zum ehrenamtlichen Gemeindedirektor. Das Amt des Stellvertreters wurde offen gelassen und auch nicht - wie eigentlich der Regelfall - mit dem Ersten SG-Rat besetzt. In dieser Position ist seit Februar 2002 Hans-Werner Junker in der Samtgemeinde tätig.

Wie jetzt bekannt wurde, hat Junker einen Antrag auf eine längerfristige Beurlaubung von seinem Amt gestellt. Der gebürtige Goslarer führte persönliche Gründe für diesen Schritt an. Er wolle sich der Pflege seiner erkrankten Mutter widmen.

Bemühungen um eine Rückkehr in seine Heimat im Harz hatte der 47-jährige Diplomverwaltungswirt bereits Anfang vergangenen Jahres unternommen, als er für die CDU für den Posten des hauptamtlichen Bürgermeister in der Samtgemeinde Schladen kandidierte. In der Stichwahl unterlag er allerdings dem bisherigen Hauptverwaltungsbeamten der SG Schladen, Andreas Memmert.

Die SPD im Werlter Rat nahm auf Junkers Antrag auf Beurlaubung direkten Bezug und sprach sich dafür aus, die Besetzung des stellvertretenden Gemeindedirektors um ein weiteres Jahr zu verschieben. Das ablehnende Votum richte sich keineswegs gegen die Amtsführung von Franz Wind, unterstrich Fraktionssprecher Heinz Schwarte. Gleichwohl würden es die Sozialdemokraten als sinnvoller erachten, wenn die Position des stellvertretenden Gemeindedirektors auch mit dem stellvertretenden Verwaltungschef auf SG-Ebene besetzt werden würde.

'"'Wir haben doch jetzt das Drängen der SPD nach der Besetzung des stellvertretenden Gemeindedirektors aufgenommen und eine Personalentscheidung herbeigeführt'"', hielt seitens der CDU Bürgermeister Willfried Lübs dagegen. Nun sei ein Votum spruchreif, und die SPD-Fraktion sperre sich gegen eine Zustimmung, äußerte Lübs sein Unverständnis über das Verhalten der Sozialdemokraten. Bei vier Gegenstimmen von der SPD sowie einer Enthaltung aus den Reihen der CDU wurde Wind in offener Abstimmung mit deutlicher Mehrheit zum stellvertretenden Verwaltungschef gewählt.

Franz Wind, der gebürtig aus der Nachbargemeinde Lindern stammt, ist seit 1970 in der Verwaltung der Hümmlingkommune tätig. Er absolvierte hier auch seine Ausbildung und ist seit mehreren Jahren Leiter des Sozialamtes der SG. Franz Wind ist verheiratet und Vater zweier Kinder.