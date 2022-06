Am Infozelt (Nr. 50) an der Weststraße liegen von Freitag bis Sonntag Teilnahmeformulare aus, auf denen Besucher die „beste Innovation“ wählen können. Dann noch schnell Name und Adresse auf den Zettel vermerkt und am selben Ort wieder abgegeben - und schon winken den Teilnehmern interessante Preise wie eine Familienjahreskarte für den Osnabrücker Zoo und den Ausstellern ein aussagekräftiger Titel: Wer das „innovativste Unternehmen Niedersachsens“ wird, das entscheidet das Publikum. Mitarbeiter des Zentrums für Umweltkommunikation der Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) werden die Bögen auszählen und die Gewinner bekannt geben. Übrigens.: Mit 100000 Euro hat die Stiftung den Innovationspark am „Tag der Niedersachsen“ gefördert.