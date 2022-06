Das sind doppelt so viele wie vor einem Jahr. Ganz besonders freut den Met-Intendanten Peter Gelb, dass er erstmals auch die Wagnerstadt Bayreuth in das Netz seiner Live-Übertragungen in HD (High Definition) eingebunden hat, wie er der Nachrichtenagentur dpa sagte.

Neu dazugestoßen sind in diesem Jahr Ägypten, Portugal und Spanien. Damit erreicht das Programm «The Met: Live in HD» in seinem fünften Jahr 1500 Filmtheater in 46 Ländern. Wie das technisch zu bewerkstelligen ist, erläutert Gelb so: «Wir haben global verteilt sechs Satelliten. Der Satellit in London beispielsweise leitet den Live-Stream in drei getrennten Links mit Untertiteln in Deutsch, Französisch und Spanisch an die entsprechenden Länder.»

Zwölf Aufführungen, mehr als je zuvor, schickt die Met in der Saison 2010/2011 in alle Welt. Ihre «Rheingold»-Aufführung zum Auftakt ist die aufwendigste Produktion in der 127-jährigen Geschichte des Opernhauses, sagt Gelb. Am Pult steht Maestro James Levine. Er dirigiert auch Wagners «Die Walküre» am 14. Mai. Der walisische Bass-Bariton Bryn Terfel tritt in beiden Teilen des Nibelungenringes als Wotan auf. Die US-Sopranistin Deborah Voigt ist Brünnhilde.

Weitere Höhepunkte bis zum Frühjahr sind Mussorgskys «Boris Godunow» mit René Pape am 23. Oktober, Verdis «Don Carlos» mit Roberto Alagna in der Titelrolle und Yannick Nézet-Séguin als Dirigent sowie «Nixon in China» (12. Februar) in einer Inszenierung von Peter Sellars mit dem Komponisten John Adams selbst am Pult.

Placido Domingo singt am 26. Februar zum Greifen nahe in Glucks «Iphigenie auf Tauris» - für den Bruchteil des sonst üblichen Eintrittsgeldes. Rossinis «Le Comte Ory» flimmert am 9. April auf Leinwänden um den Globus. Verehrer von Reneé Fleming können die Diva am 23. April in der Strauss-Opera «Capriccio» erleben.

Mit Rücksicht auf das europäische Publikum bittet Gelb das New Yorker Publikum zur vormittags Matinee in den mit Samt bezogenen Zuschauerraum der Met. Opernfans in Deutschland können sich zeitversetzt um 18 oder 19 Uhr in einem Kinosessel ausstrecken.