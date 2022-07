Doch vor der Tour der Old- und Youngtimer gab es auf dem Hof Stuckwisch in Venne-Niewedde noch ausreichend Gelegenheit zum Fachsimpeln und zu „Benzingesprächen“.Der Austausch von Anekdoten nach dem Motto „Weiß Du noch...“ gehörte ebenso dazu wie Tipps zur günstigen Ersatzteileversorgung.Auf der Diele des Hofes war das Fahrerlager untergebracht. Schließlich brauchten die Oldtimerbesitzer bzw. Fahrer Rallyeschilder mit der jeweiligen Startnummer, Bordkarten, Streckenpläne und andere Utensilien für die Tour.

Der Motorsportclub mit seinem Vorsitzenden Rolf Marzian, Erwin Müller-Schmalge, Reinhard Vennemann und den vielen anderen Helfern hatte für die 14. Auflage der Rallye wieder Schwerstarbeit geleistet, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Auch 2000 lief daher alles im Großen und Ganzen wie am Schnürchen.das Starterfeld vermittelte zugleich einen Überblick über die vergangenen Jahrzehnte der Motorrad- und Pkw-Geschichte.

Von der Zündapp Z 200, Baujahr 1928 (Besitzer Fritz Heidemann) über die NSU Max bis zum BMW Wehrmachtsgespann und zur Harley Davidsson reichte das Spektrum bei den Motorrädern, die etwa zwei Drittel der Old-und Youngtimer ausmachten.Bei den Pkw waren sportliche Wagen wie die Triumph TR 6 und die Cobra ebenso vertreten wie wunderschöne Mercedes Limousinen und Cabrios, Borgward Isabella oder der unverwüstliche Buckel-Volvo PV 544.

Die weiteste Anreise hatte in diesem Jahr wiederum Carl Sievering aus dem Bundesstaat Missouri (USA). 1999 hatte er seine Verwandten, die Familien Placke und Schröder, besucht und war in die Oldtimer-Ausfahrt „hineingeraten“. In diesem Jahr wollte Sievering unbedingt wieder dabeisein und hatte seinen Jahresurlaub deshalb extra für die für die Venner Rundtour genommen. Leider hatte der wackere NSU-Pilot Pech. Seine Super-Fox verweigerte schon nach wenigen Kilometern ihren Dienst. Wie gut, dass hilfreiche Freunde mit der Partie waren. Günter Schröder überließ noch auf der Strecke Sievering seine Victoria Bergmeister...

Die Tour mit den verschiedenen Wertungsprüfungen (es kommt hier nicht auf die Geschwindigkeit an) und den Zeitkontroll-Stationen führte von Venne über Bohmte und Wehrendorf nach Bad Essen. Weiter ging es über den Esserner Berg Richtung Sehlingdorf und Buer und dann zurück über Schledehausen und Ostercappeln.