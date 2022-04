Wie berichtet, möchte der Mobilfunk-Netzbetreiber E-Plus im Bereich des Ortsteils Grensenhöhe einen rund 30 Meter hohen Sendemast errichten. Über die Anlage solle die derzeit noch bestehende Versorgungslücke in der Hümmlinggemeinde geschlossen werden, berichtete Dr. Lienhard Linke, Referent für Mobilfunk und Umwelt bei E-Plus, auf einer Bürgerversammlung Anfang März. Zu dieser hatte die Gemeinde in den Lernstandort für Umweltbildung eingeladen, nachdem sich in Vrees Widerstand gegen den Mobilfunkturm formiert hatte. Anlieger initiierten eine Unterschriftenaktion und übergaben der Kommune eine Liste mit rund zwei Dutzend Unterzeichnern.