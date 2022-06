"Schließlich habe ich die Hoffnung, dass noch ein paar Ehrliche unter den Fahrern sind", erklärt Birgit Koschel. Eine sofortige Absage hält die 47-jährige Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle des SC Melle 03 daher für übertrieben, findet es aber richtig, dass die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ein Zeichen gesetzt und die Live-Berichterstattung nach dem ersten Skandal mit sofortiger Wirkung eingestellt haben.

Gegenteiliger Meinung ist Detlef Pleister. Der 42-Jährige ist Mitglied im Vorstand der Fußball-Abteilung des SCM und dort Ansprechpartner für die Breitensportteams. "In meinen Augen ist das Radsportevent zu einem Witz geworden", so Pleister. Dies gilt für ihn umso mehr, als vor dem Tourstart so viele Verzichtserklärungen abgegeben und die Fahrer sogar dazu gezwungen wurden, ein Jahresgehalt als Strafe zu zahlen, wenn sie des Dopings überführt werden.

Allerdings ist Pleister der Einzige, der ein sofortiges Ende der Tour de France fordert. "Ich bin dagegen und außerdem erschrocken über die Blindheit all jener, die den Doping-Skandal nicht kommen sahen", urteilt Jörg Steinbrecher. Der 59-jährige Inhaber eines Sportfachgeschäftes nahm viele Jahre selbst an Radtouristik-Rennen teil und weiß, dass selbst frühere Jahrhundertathleten wie Jan Ulrich nur durch Doping ihre Ziele erreichen konnten.

"Das Leistungs- und Streckenniveau der Touren wurde immer höher geschraubt", fügt Steinbrecher hinzu. Wer da nicht mitgemacht hätte, wäre mit einem anerkennenden Schulterklopfen ins Abseits manövriert worden.

Viel schlimmer sei aber, dass die Hintermänner und eigentlichen Drahtzieher auch jetzt noch gedeckt würden. Sie sind für Steinbrecher die eigentlich Schuldigen an dem Skandal.

"Ich bin der festen Überzeugung, dass der Kern des Fahrerfeldes immer noch ohne Doping auskommt", urteilt Mathias Leipnitz. Der 22-jährige Gebäudereiniger aus Gesmold zählte in seiner Jugend selbst zu den Leistungssportlern aus dem Grönegau und trat im grün-weißen Trikot des TuRa "Grönenberg" Melle auf Bundesebene als Hürdenläufer an. Außerdem war er ein erfolgreicher Kampfsportler.