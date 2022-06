Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Holzgrefe und Bürgermeisterin Liesel Höltermann, die Kraft ihres Amtes auch Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens ist, erläuterten gestern ihre Sicht der Dinge, die nicht ganz mit der des Ministeriumssprechers übereinstimmt. Die drei hochrangigen Mitarbeiterinnen des Ministeriums, denen sie ihre Zahlen in Hannover vorlegten, hätten sehr schnell eingesehen, dass ein Vergleich zu einem bestimmten Stichtag wenig Sinn macht, weil die Fristen der Preisanpassung an das leichte Heizöl von Lieferant zu Lieferant unterschiedlich seien, so Holzgrefe. Mit dem am Stichtag 1. November sehr hoch liegenden Preis befänden sich die Stadtwerke heute wieder im Mittelfeld.

Punkten konnten die Bramscher in Hannover auch mit dem Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner. Das Bremer Unternehmen, mit dem die Stadtwerke sonst nicht zusammenarbeiten, bescheinigte dem Energieversorger, bei den Preiserhöhungen in der Zeit vom 1. Oktober 2004 bis 1. Januar 2006 "die durch die Erdgaslieferantin berechneten Mehrkosten im Vergleich zum Referenzzeitraum (1. Januar bis 30. September 2004) nicht in vollem Umfang weiterbelastet" zu haben.

Die Informationen seien von den Ministerialen in Hannover "dankbar aufgenommen" worden, so Holzgrefe. Andere hätten sich offenbar nicht so viel Arbeit gemacht. Im Gegenzug habe Holzgrefe darauf aufmerksam gemacht, "was in einer 30000-Einwohner-Stadt passiert, wenn so eine Geschichte durch die Zeitung geht". Auch Liesel Höltermann kritisierte das Vorgehen der Behörde, die die Verdachtsfälle veröffentlicht habe, ohne die Betroffenen vorher zu informieren geschweige denn anzuhören. Die Behörde habe bei ihrer Veröffentlichung keine Namen genannt, entgegnete Pressesprecher Krischat.

"Das Verfahren war reinweg politisch und daher ist die Reaktion auch politisch", kommentierte Holzgrefe den Kompromiss zur Preiserhöhung. Die Verzögerung der Erhöhung um 14 Tage und der Verzicht auf die volle Weitergabe der Mehrkosten seien der Preis, den die Stadt dafür zahle, ihr Unternehmen aus den Negativschlagzeilen herauszuhalten. Mit der Preiskalkulation habe dies nichts zu tun.