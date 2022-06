Aber auch jetzt schon kümmern sich Stefan und Hetti Meyer, die in Bad Iburg das Kinderspielparadies Ballorig betreiben, um den Aufbau des Freizeitcamps. Die ersten beiden Musterhäuser sind errichtet, und ein Indianerzelt deutet an, was holländische Investoren am Waldhof Uhrberg planen. Auch die ersten beiden Pferde sind vorhanden. Noch sind sie provisorisch in der alten Scheune untergebracht, bis die Reithalle und die Ställe fertig gestellt sind. Dann werden rund 20 Ponys und Pferde zum Westernflair beitragen und ein Reitvergnügen für Kinder und Erwachsene bieten.

Aber noch ist es nicht so weit. Zunächst muss alles seinen geregelten Behördengang für eine Aufstellung des Bebauungsplanes gehen. So wird es am 18. Januar um 17 Uhr im Waldhof Uhrberg eine vorgezogene Bürgerbeteiligung geben. Ebenso ist eine frühzeitige Behördenbeteiligung vorgesehen. Auch die Frage des Landschaftsschutzes ist mit dem Landkreis zu klären, da das Gelände im Schutzgebiet liegt. Nach Angaben von Andreas Pues vom Fachdienst Planen und Bauen sei es das Ziel der Stadt Bad Iburg, die Planungsschritte bis Ostern zu erledigen und im Sommer das gesamte Verfahren abzuschließen.

Für die Reithalle und das Fort am Eingang des Geländes möchte das Ehepaar Meyer bis zum Sommer eine vorzeitige Baugenehmigung erreichen. Anschließend sollen die Blockhütten für Kinder und die Tipis aufgestellt werden. Die rund 80 Ferienblockhäuser für die Eltern sind in diesem Jahr sowieso nicht mehr realisierbar. Aber "die Reithalle und das Fort mit allem Drumherum" sollten so schnell wie möglich gebaut werden, meint Hetti Meyer. Denn für die Reithalle bestehe Nachfrage. Für die Blockhäuser wurden bereits mehrere Angebote eingeholt. Favorisiert werden danach Häuser aus Finnland.

Gute Chancen sieht Bürgermeister Drago Jurak, dass es Zuschüsse von der EU auch für Teile des Western-Land-Projektes gibt. Denn Sentrup soll über das Dorferneuerungsprogramm in den Genuss von EU-Geldern kommen. Und da könnten auch Wander- und Radwege mit einbezogen werden. So könnten fünf bis sieben Jahre lang Zuschüsse an die Stadt Bad Iburg, aber auch private Investoren fließen. Eine bis zu 45-prozentige Förderung ist möglich. Die Anträge müssen beim Landesamt für Landentwicklung gestellt werden. Da in Remsede ebenfalls eine Dorferneuerung geplant ist, sei auch ein gemeinsamer Weg von Bad Laer und Bad Iburg denkbar, so Jurak.