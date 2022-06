Sie bereiteten den Altar und die Gaben (Brot und Wein), halfen bei der Händewaschung und räumten nach der Kommunion die Altargeräte ab. Sie reichten Pastor Uhle liturgische Geräte wie Weihrauchfass oder Messbuch. Vor den Abendmahlsworten Christi und beim Zeigen der Hostie und des Kelches läuteten sie die „Wandlungsglocken“, auch Schellen genannt. „Wenn man seinen Einsatz beim Klingeln mal verpasst, hilft der Pastor ganz diskret weiter“, erzählt Dennis aus dem Nähkästchen. Ein-, zweimal im Monat, an hohen Festtagen wie Weihnachten oder Ostern, dienen sie auch schon mal zusätzlich in der Pfarrkirche St. Margaretha in Westerkappeln.

Immer freitags von 18 bis 19 Uhr treffen sie sich in Wersen zur Gruppenstunde mit den anderen Ministranten. Da wird dann überlegt, was man zusammen unternehmen könnte: Schwimmen im Nettebad, Kinoabend, Minigolf, Eishalle – alles, was zusammen Spaß macht. Und Sarah trifft dort ihre Freundin Yvonne Seidel.

Zusammen mit Sebastian Südbeck betreute Dennis als Gruppenleiter das Zeltlager 2007, das in Essen-Oldenburg mit 60 Kindern per Rad angefahren wurde. Vor drei Jahren hat er die Ausbildung zum Jugendleiter absolviert, in der er viel über den Umgang mit Jugendlichen erfahren, neue Spiele kennengelernt und Wichtiges zum Thema Recht gehört hat. Darüber hinaus ist er im Jugendausschuss des Pfarrgemeinderates aktiv.

Bald soll es wieder ein Messdiener-Kennenlernwochenende in Wersen geben, wo alle Ministranten und Kommunionkinder aus Lotte und Westerkappeln eingeladen werden.

Nicht nur in der Kirche ist das Geschwisterpaar aktiv: Sarah, die die 8. Klasse des KvG-Gymnasiums in Mettingen besucht, trainiert fleißig Volleyball, spielt Gitarre und hört gerne Rockmusik. Sarah möchte sich beim Katholikentag des brandaktuellen Themas „Schönheit als Ideal von Models und Designern“ annehmen. Dennis spielt zweigleisig Fußball: In der A-Jugend des SC Halen und in der Seester Thekenmannschaft: „Da kann man nicht absteigen!“, betont der Auszubildende im Garten- und Landschaftsbau.