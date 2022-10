In Zehner- und 15er-Reihen säumten die Besucher das Ufer des festlich illuminierten Glockensees am Samstag, als das insgesamt zehnstündige Programm bei Einbruch der Dunkelheit in seine entscheidende Phase trat. Bei geschätzten 10 000 Menschen war eine Umrundung des Sees auf dem Fussweg praktisch unmöglich. Diejenigen, denen die Sicht auf das Geschehen im und am See unmöglich war, drängten sich auf den umliegenden Rasenflächen und Straßen an Imbiss- und Getränkeständen.

Besser dran waren da die Besucher am Vortag, die sich auf den Weg zum „6. Laerschen Abend“ gemacht hatten. Die etwa 2500 Menschen hatten weitgehend freie Sicht auf den See bei den Auftritten der örtlichen Gruppen. Für Hermann Große-Börger, Organisator des Fackelfestes, Vorsitzender des Kur- und Verkehrsvereins und der „Mann an der Wasserorgel“, war der Freitagabend ohnehin, ohne den Samstag überhaupt in Abrede zu stellen – die „absolute Besonderheit“ des Fackelfestes und der Höhepunkt schlechthin.„Wo sonst gibt es so viele Gruppen, die sich sportlich und gesellschaftlich engagieren? Wir freuen uns, diese mit ihren Auftritten beim Fackelfest zu unterstützen und bieten ihnen hier das Forum, ihr Können zu zeigen“, betonte Große-Börger. Nebenbei, ergänzte er, könnten die Vereine damit ihre Kasse ein wenig aufbessern.

Zu erleben waren am Freitag auf der Seebühne der Spielmannszug, die Volkstanzgruppe, die Jugendtanzgruppe „New Kids“ mit der kleinen Sängerin Sarife, die Jugend-Showtanzgruppe, die Westerwieder Jagdhornbläser, die Showtanzgruppe „YCC“, die „Flyring Bad Laers“ und die Showtanzgruppe „Flashfire“. Für die siebenjährige Sarife mit ihrer bemerkenswert ausgereiften Stimme und den „New Kids“ gab es dann am Samstag einen erneuten Auftritt im Showblock der Profis, und dabei verkaufte sich die Kleine aus dem Heilbad wirklich nicht schlecht.

Höhepunkt am Samstag waren ohne Frage „Der Zauber der Wasserorgel“, optisch mit bis zu 30 Meter hohen Fontänen farblich in Szene gesetzt durch Große-Börger und Stefan Höpke, von Musik und Beifallsbekundungen der Zuschauer begleitet. Später dann das grandiose Feuerwerk, das zum ersten Mal elektronisch gezündet wurde und alles übertraf, was man hier bislang gesehen hatte. Allein die Schwäne und Enten auf dem See taten den Menschen leid, weil sie – aufgeschreckt durch das laute Knallen der Feuerwerkskörper – wild auf dem Wasser hin und her schwammen und nicht wussten, wohin.

Erfreulich war der Auftritt der Showtanzformation „Jazzets“ aus Osnabrück, deren fünf junge Damen bereits zwei Mal deutsche Vizemeister im Show- und Jazztanz waren. Nebelumwallt präsentierte sich dann der See, als die Laser-Kanone ihre blauen Strahlen über das Rund schickte, Figuren und Symbole zeichnete und dabei auch das Bad Laerer Logo nicht aussparte.

Von der Samba-Show „Fiesta Brasil“, die am Abend den Titel „Brasilianische Nacht“ verlieh, hatte manch einer der Besucher aber wohl etwas mehr erwartet: Sicher, makellos schöne, braune Frauen, leicht geschürzt von wehenden, pastellfarbenen Schleiern umhüllt und mit leuchtendem Federschmuck auf dem Kopf, Waren ein Augenschmaus, mitreißende Sambarhythmen etwas für die Ohren, doch insgesamt war es ein kurzer, tänzerisch wenig überzeugender Auftritt der siebenköpfigen Gruppe „Aquarella do Brasil“. Da half auch der angebotene Karibik-Cocktail im Zelt nicht, um mehr brasilianisches Flair aufkommen zu lassen.

Insgesamt müssen sich aber Kur- und Verkehrsverein und Touristik GmbH keine Sorgen um den Fortbestand dieser Mammutveranstaltung machen, denn das Fest hat sich mit seiner einzigartigen Art einen festen Platz bei den Menschen im Umkreis von 150 Kilometern gesichert. Und auch mit Petrus können die Bad Laerer rechnen, denn nach heftigen Regenschauern am frühen Nachmittag – sowohl am Freitag als auch am Samstag – blieb es trocken und auch angenehm warm bis in die Nacht.