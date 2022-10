Als Spökenkieker bezeichnet man auch im Emsland Menschen, die die Gabe des „Vorhersehens“ besitzen sollen. Sie sehen – häufig in Vollmondnächten – Leichenzüge und Soldaten, Brände und andere Katastrophen. Das Jahrbuch berichtet unter anderem von einem Spökenkieker namens Berß Herm aus Vinnen, der zwei Hausbrände vorhergesehen haben soll, und von dem Lahner „Vorherschauer“ Schmidt Herm Wilm, der nach eigenem Bekunden sogar den zukünftigen Gemeindepastor „gesehen“ hatte und dessen Namen nennen konnte. Von einer Frau Trinke H. aus Lähden wird erzählt, dass sie am Verbindungsweg nach Westerloh abends oft nicht vorhandene Lichter gesehen habe: Hier entstand später ein Domizil für Flüchtlinge.

Dokumentiert sind auch Vorhersagen „Mit Blick“ auf den Zweiten Weltkrieg. Erstaunlich auch die „Vorgeschichte“ des Maristenklosters Ahmsen. Vor etwa 100 Jahren „sah“ ein alter Mann auf seinem Weg von Vinnen nach Ahmsen zwischen den Bäumen ein dort nicht errichtetes weißes Gebäude. Als die Maristenpatres 1921 an der Stelle ein Kloster bauten, ließen sich trotz aller Bemühungen um rote Backsteine nur weiße beschaffen... Im Zusammenhang mit Irrlichtern und „Wiedergängern“, Verstorbene, die im Jenseits keine Ruhe finden konnten, berichtet das Jahrhuch u.a. vom Goldschatz im Westerloher Moor, vom glühenden Hund in Vinnen und vom schwarzen Hund auf dem „Flaogepads“ in Lähden, von Feldgeistern und dem Geisterläuten im Holter Krankenhaus. Manche „lögenhaft tau vertellende Dinge“ haben sich als „ganz natürlich“ aufgeklärt.

Die markerschütternden Schreie, die in mondhellen Nächten, wenn sich über der Sumpfstelle im „Herthum“ weiße Nebelschleier bildeten, zu hören waren, erwiesen sich als Geräusche eines liebestollen Dachses. Unheimliche Geschichten erzählt das Jahrbuch aus dem Ort Herßum: Von einem „Teufelstanz“ ist die Rede, von nächtlichen Stimmen aus dem Kolk an der Mühle und von einem Schimmelreiter, der während seines irdischen Lebens einen Bauern ermordet hatte. Noch heute wird erzählt, dass man in klaren Vollmondnächten im Kolk der Wöstemühle Golddukaten aus einem Schatz erkennen könne, den russische Soldaten zur Zeit der Befreiungskriege hier hinterlassen haben sollen.