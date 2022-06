Seit Beginn der 90er Jahre gab es einen drastischen Anstieg Drogenkranker unter den Aussiedlern, der Kontakt zu ihnen gestaltete sich aber äußerst schwer. Lydia Noll, die als Chirurgin in Deutschland nicht mehr arbeiten konnte, kam 1996 erstmals über das Programm "Arbeit statt Sozialhilfe" zur Drogenberatung. Seit inzwischen fünf Jahren finanziert die Stadt ihr und einer Sozialarbeiterin je eine halbe Stelle, um sich speziell um Aussiedler zu kümmern.

Mit Erfolg: Die Betreuungszahl beim Diakonischen Werk stiegen von 9 im Jahr 1995 auf 125 im Jahr 2001 und hat sich in den vergangenen beiden Jahren auf 105 eingependelt. Einer der Klienten ist Dimitri. Der junge Mann kam vor neun Jahren schon als Opium-Abhängiger nach Deutschland. Im Durchgangslager machte er einen "kalten Entzug" (ohne ärztliche Hilfe), weil jetzt ja alles besser werden sollte.

Doch wenig später landete der heute 27-Jährige in der Osnabrücker Szene, konsumierte Heroin und Kokain, klaute, um den Stoff zu bezahlen, saß zusammengerechnet viereinhalb Jahre im Knast, versuchte drei Therapien. Lydia Noll hatte Dimitri schon 1996 in der Szene kennen gelernt. Bei ihr macht er jetzt eine ambulante Therapie und wird von ihr substituiert (Abgabe einer Ersatzdroge unter ärztlicher Aufsicht).

Mit ABS (Ambulante Therapie zur beruflichen Wiedereingliederung Substituierter) hat Dimitri inzwischen eine neue Perspektive und beginnt im Sommer eine Umschulung zum Schlosser. Ähnlich positiv sieht Alexander in die Zukunft. Der 30-Jährige kam durch "falsche Freunde" über Hasch zu Koks und Heroin, verbrachte zweieinhalb Jahre seiner dreijährigen Drogenkarriere im Gefängnis. In Kürze beginnt er eine Umschulung zur Fachkraft Lagerwirtschaft. Ein wenig Angst hat er wie Dimitri vor der Berufsschule, aber dafür gibt es weiter sozialpädagogische Betreuung. Geholfen hat ihnen Lydia Noll auch deshalb, weil sie mit ihr Russisch reden können: "Es ist schwer, die Gefühle in Deutsch auszudrücken", beschreibt es Dimitri. Und sie hat ihr Vertrauen gewonnen.

136 Klienten hat die Ärztin seit Eröffnung der Drogenambulanz substituiert, etwa ein Drittel davon Aussiedler. Von einigen weiß Lydia Noll, dass sie heute drogenfrei leben. Genaue Zahlen kann sie nicht nennen, weil die meisten nach dem Absprung einen klaren Schnitt machen und sich nicht mehr melden. Als sie 1992 nach Osnabrück kam, hätte sie es sich nicht träumen lassen, einmal in der Drogenberatung zu arbeiten. Die "Ärztin mit dem großen Herz" (Beratungsstellenleiter Hinrich Haake) ist heute stolz auf ihre Arbeit und "dass wir helfen können".