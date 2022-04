Im Herbst 2007 hatten Ehrenamtliche des Heimatvereins die Dächer der beiden Bauten wieder auf Vordermann gebracht. Knapp 1000 Euro verschlangen allein die Materialkosten. Im März dieses Jahres dann neue Schäden. Wieder waren die Ziegel abgeschlagen worden. In der vergangenen Woche am Donnerstag die erneute Reparatur, wieder die zerschlagenen Schindeln ersetzt. „Am Samstag war ich dann noch hier und habe die letzten Reste Bauschutt zusammengeräumt“, berichtet der Heimatvereinsvorsitzende Peter Gausmann, „am Sonntag war dann schon wieder alles kaputt geschlagen.“ Wieder sind die unteren, erreichbaren Ziegelreihen betroffen, mal abgesehen von dem heruntergekloppten Mülleimer, dem riesigen Graffiti in der Schutzhütte und den Scherben und Müllresten. Diesmal haben die Heimatvereinsmitglieder allerdings die Nase voll und wollen den Vandalismus nicht mehr einfach so hinnehmen; sie haben Anzeige erstattet. Ob das zu etwas führt, bleibt abzuwarten. Andererseits handelt es sich offenbar nicht unbedingt um unbekannte Täter. Gausmann sagt, er kenne viele der Jugendlichen, die dort gerne „abhängen“, immerhin war er über drei Jahrzehnte Lehrer. Ausrichten kann aber auch er nichts: „Wenn ich die anspreche, heißt es nur: Das waren wir nicht.“ Ein vorbeikommender Radfahrer berichtet gar, dass er von den Jugendlichen angemacht worden sei, als er sie angesprochen habe. „Von 16-Jährigen muss man sich da Prügel androhen lassen!“