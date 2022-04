Die Gesundheitsreform, so Connemann, sehe sie zwar nicht als den großen Wurf, wohl aber als einen Schritt in die richtige Richtung an. '"'Außerordentlich bewegt'"' habe sie die Debatte um die Patientenverfügung. Hier erweise es sich als überaus schwierig, eine gesetzliche Regelung zu finden, die den vielfältigen Interessen entspreche.

Sie selbst, so Gitta Connemann, beschäftige sich immer wieder mit der Frage: '"'Weiß ein Mensch letztlich, was er im gesunden Zustand mit Blick auf eine für ihn unvorstellbare Situation, die ihn in einen Zustand vollkommener Hilflosigkeit versetzt, verfügt?'"' Dem Bundestag lägen derzeit zwei Gesetzesentwürfe vor, die sich vor allem in der Frage der Reichweite unterscheiden.

Einerseits werde die Verpflichtung des Staates, das Leben zu schützen, betont. Andererseits und ebenfalls fraktionsübergreifend werde die Forderung vertreten, dem Patienten für jede Krankheitsphase die Entscheidung über Einleitung oder Abbruch einer das Leben erhaltenden Maßnahme zu überlassen.

Und zurzeit '"'wird ein dritter Gruppenantrag vorbereitet, wonach eine detaillierte gesetzliche Regelung nicht erfolgen soll'"', sagte Connemann. Die CDU-Abgeordnete unterstrich, dass sie sich in dieser wichtigen Gewissensentscheidung über alle möglichen Auswirkungen der einzelnen Vorschläge informiere und ihre persönliche Entscheidung noch nicht feststehe.