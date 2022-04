Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Vom Kostümchen zur Kittelschürze 26.09.2008, 22:00 Uhr

Top-Anwältin Maja trifft es hart: Zuerst wird sie nicht, wie eigentlich schon abgesprochen, Juniorpartnerin in der renommierten Kanzlei, in der sie arbeitet. Dann wird sie dort sogar noch gefeuert, weil sie angeblich einen schweren Fehler gemacht hat. Doch als der erste Schock überwunden ist, fasst sie einen wagemutigen Plan. Getarnt als Mitglied einer Putzkolonne, versucht sie, an ihrem ehemaligen Arbeitsplatz entlastendes Material zu finden. Doch so leicht ist dieses nicht zu finden, und zudem macht sie sich mit ihrer elitären Art keine Freundinnen. Und dann sind da noch ihre versnobte Mutter, die von Maja stets Bestleistungen fordert, sowie ihr vorgeblich hilfsbereiter Kollege Jan – will er sie doch nur ins Bett kriegen?