In den Vormittagsstunden ihrer Teilzeitstelle ist sie nach ihren Worten zuständig für Berufsorientierung, Konfliktberatung und Bewerbungstraining. Nur: Das müsse eigentlich ausgeweitet werden; außerdem fehle eine Betreuung der Schüler in der Mittagszeit.

Obwohl schon seit August 2002 Ganztagsschule, werde erst zum 1. Juni die Vollzeitstelle für Schulsozialarbeit mit einer Diplom-Sozialpädagogin besetzt, die nicht so hoch besoldet werden müsse wie eine Diplom-Pädagogin. '"'Die Stelle war fast ein Jahr vakant. Die Schule hatte mich gebeten, einzuspringen'"', erklärte Katrin Schmidt und betonte: '"'Ich bin heilfroh, dass da eine Kollegin kommen wird.'"' Zusätzlich solle eine zweite Sozialpädagogin in Teilzeit kommen.

Die Ganztagsstelle sei bereits vergeben, berichtete Rektor Lingk; für die Besetzung der Teilzeitstelle würden nach den Osterferien Bewerbungsgespräche geführt. Damit sollten die '"'sehr umfangreichen'"' Vorgaben des Kultusministeriums umgesetzt werden, die vor allem darauf zielten, die Hauptschüler berufsfähig zu machen: '"'Wir müssen sehen, was man davon leisten kann.'"'

Katrin Schmidt möchte sich weiterhin der Mädchen- und der offenen Jugendarbeit widmen, darüber hinaus aber auch Projekte mit und an der Schule durchführen. '"'Diese Arbeit wird in gleicher Weise fortgeführt wie bisher'"', versicherte auch der Rektor. Die neuen Sozialpädagoginnen kommen nach seiner Auskunft zwar in die Räume des Mädchenbüros in der Schule: '"'Aber das Mädchenbüro wird an der Schule bleiben.'"'