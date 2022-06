Neben einem vollen Album hat „Big Nick“ übrigens einen besonderen Traum: „Einmal selbst Motiv für ein Panini-Bild sein, wenigstens im Bundesliga-Heft.“ Am besten natürlich mit dem VfL Osnabrück. Die Publikumslieblinge tauschten, was das Zeug hielt, gaben Autogramme, erfüllten Fotowünsche und sammelten reichlich Sympathiepunkte.

Karl-Heinz Schönhöft reiste aus Neuenkirchen/Vörden an, um mit seinem Enkel Louis (7) aus Rulle in Osnabrück Bilder zu tauschen. „Louis hat mich in diese Sammelwelt eingeführt“, freute sich der stolze Großvater.