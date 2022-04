Eine überdurchschnittlich gute geschäftliche Entwicklung verzeichnet die Volksfürsorge nach Ottes Darstellung seit gut einem Jahr im Bereich der Vertriebsdirektion Osnabrück, der sich in Nord-Süd-Richtung von Cloppenburg bis Dissen und entgegengesetzt von Mettingen bis Löhne erstreckt. Ende 1999 habe es einen Bestand von über 100.000 Versicherungsverträgen gegeben, davon rund 45.000 Lebensversicherungen mit einem laufenden Jahresbeitrag von 51 Millionen DM (plus 2,6 Prozent gegenüber dem Vergleichswert 1998). Im vergangenen Jahr seien in der Region Osnabrück 6000 Versicherungen neu vermittelt worden, davon rund 2100 Lebensversicherungen (plus 15 Prozent).

Nach dem von Vertriebsdirektor Markus Krawczak als „erfolgreichstes Geschäftsjahr" in der Geschichte der Vertriebsdirektion bezeichneten Jahr 1999 hat sich nach Ottes Worten der positive Trend für die Volksfürsorge in der Region fortgesetzt. Im ersten Quartal 2000 seien rund 600 Lebensversicherungen und damit 35,6 Prozent mehr als in den ersten drei Monaten 1999 neu vermittelt worden. Mit 14 Prozent habe es auch eine deutliche Zunahme bei den Kfz-Versicherungen gegeben.

Auf Grund der guten geschäftlichen Entwicklung werde der Volksfürsorge-Außendienst im Raum Osnabrück weiter ausgebaut, sagte der Konzernsprecher. Zu den derzeit 40 fest angestellten hauptberuflichen Mitarbeitern kämen bis Ende 2001 weitere 20 hinzu. Darüber hinaus solle auch die Zahl der nebenberuflichen Außendienstler (derzeit rund 280) weiter erhöht werden. Mit diesem Ausbau unterstreiche die Volksfürsorge ihr Unternehmensziel, das dichteste Beratungsnetz aller Versicherer in Deutschland zu haben. Zudem sei das frühere Gewerkschaftsunternehmen eine der wenigen Gesellschaften, die ihr Geschäft überwiegend mit angestellten Außendienstlern betreiben.