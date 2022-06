Vier Häuser sollen dort entstehen, so genannte Stadthäuser. Der Bebauungsplan wurde auf Wunsch des Investors geändert. Er erwartet nun bessere Vermarktungschancen. Die zuvor geplante Erschließungsstraße parallel zur Großen Straße ist vom Tisch. Die Grundstücke sollen direkte Zufahrten an die Große Straße bekommen. Der gewonnene Platz wird für Stellplätze und kleine Vorgärten genutzt. Stichwort Parkplätze: Die künftigen Bewohner und ihre Gäste können unter den Gebäuden geplante Tiefgaragen nutzen.

Zwei der Stadthäuser werden zweigeschossig angelegt, die anderen werden eine Etage höher. Vorgesehen sind drei Wohnungen pro Etage sowie je zwei großzügige Penthouse-Wohnungen im Dachgeschoss. Infrage kommen natürlich auch Büros. Allerdings darf eine gewerbliche Nutzung nicht den Ansprüchen der Wohnungsnachbarn widersprechen.

Wann geht es los? Wie lange dauert es, bis alle vier Häuser stehen? Für das neue Projekt soll das gleiche Prinzip gelten, sprich nach und nach gebaut werden, wenn Käufer für die Wohnungen da sind. "Wir brauchen natürlich ein Vorzeigeobjekt", sagte Warning. Deshalb soll mit dem ersten Bau möglichst bald begonnen werden, vielleicht sogar noch in diesem Jahr. Letztlich gebe aber der Markt das Tempo vor. Mit einem Augenzwinkern fügt der Investor an: "Die Leute, die die Wohnungen kaufen werden, sind schon geboren."

Die Stadthäuser waren an der Stelle von Beginn an geplant - nun wurden die Pläne ja nur überarbeitet. Bei der ersten Vermarktungsrunde für die Wohnungen gab es ein stärkeres Interesse an den größeren Wohnungen und an den Penthouse-Apartments, berichtete Georg Warning. Leicht ironisch kommentiert er einen Aspekt, der im Vorfeld der Planänderung leidenschaftlich diskutiert worden war: "Keine Sorge, die Mülltonnen werden von der Großen Straße nicht zu sehen sein. Die verschwinden hinter einem Sichtschutz."