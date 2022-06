Tage Andersen mit seinen aus Eisen geflochtenen Chaiselongues. FOTO: Christa Bechtel up-down up-down Vermischtes Vier Lkw-Ladungen aus Schweden sind schon da 23.04.2010, 19:00 Uhr

Vor dem Schloss steht eine Barockhecke mit acht Eingängen in der Sonne, gleich dahinter entdeckt man etliche gedrechselte Füße. Nach Norden hin gräbt jemand Löcher für ein Birnbaumspalier, an der Remise warten drei bis vier Meter hohe Bäume, und überall stehen Pflanzen: Was nach außen hin fast wie ein Chaos wirkt, wird Tage Andersens einmalige Kreativität in den kommenden Tagen zur Ausstellung „Barokt“ zusammen fügen, die vom 1. Mai bis 13. Juni auf Schloss Hünnefeld besucht werden kann.