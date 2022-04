Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Vielseitige Kunst in kühler Strenge der Werkshalle 12.03.2006, 23:00 Uhr

Niveauvolle Kunst verwandelte kahle Werkshallen. Die fünfte und bislang größte Ausstellung des Kunst- und Kulturvereins (KuK) zog am Wochenende zahlreiche Besucher in ihren Bann. In der ehemaligen Werkshalle der Firma Beucke überzeugten über dreißig Künstler aus der Region und dem ganzen Bundesgebiet mit einem breiten Spektrum repräsentativer Arbeiten.