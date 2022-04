Die Leiterinnen der Kindergärten, Ruth Hemesath, Bernadette Erpenbeck und Margarete Kaupmann, nehmen die Anmeldungen im Glaner Pfarrheim in der Kirchstraße 9 entgegen. Kinder, die von einer Einrichtung in eine andere wechseln sollen, müssen für das Kindergartenjahr 2010/2011 neu angemeldet werden. Besuchen die Kinder eine Eingewöhnungsgruppe und sollen ab August 2010 in den Vormittagsbereich wechseln, müssen sie ebenfalls neu angemeldet werden. Das gilt auch für Krippenkinder, die mit dem dritten Lebensjahr eine Regelgruppe besuchen sollen.

Die katholische Kirchengemeinde St. Jacobus in Glane ist Träger der drei Kindergärten. Im Kindergarten „Guter Hirte“ werden in einer Regel- und Kleingruppe bis zu 35 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren von drei Erzieherinnen betreut. Die Regelöffnungszeit ist von 8 bis 12 Uhr, die Sonderöffnungszeit von 7.30 Uhr bis 8 Uhr und von 12 bis 13.30 Uhr.

Im Kindergarten „St. Hildegard“ in Ostenfelde werden in zwei Regelgruppen bis zu 25 Kinder zwischen drei und sechs Jahren von je zwei Erzieherinnen betreut. In der Integrationsgruppe sind zwei Erzieherinnen und eine Heilpädagogin für 18 Kinder, davon vier mit erhöhtem Förderbedarf, da. In den Regelgruppen ist die Öffnungszeit von 8 bis 12 Uhr, in der Integrationsgruppe von 8 bis 13 Uhr. Im Kindergarten „St. Hildegard“ wird eine Sonderöffnungszeit von 7.30 bis 8 Uhr und von 12 bis 14 Uhr angeboten. Die Kinder können hier auch zu Mittag essen.

Im Kindergarten „St. Franziskus“ in Glane werden in der Regelgruppe bis zu 25 Kinder jeweils von 8 bis 12 Uhr von zwei Erzieherinnen betreut, die Sonderöffnung ist von 12 bis 12.30 Uhr. In zwei Integrationsgruppen mit je 17 Kindern, davon vier mit erhöhtem Förderbedarf, betreuen je zwei Erzieherinnen und eine Heilpädagogin werden die Kinder von 8 bis 13 Uhr betreut. In der Krippe werden bis zu fünfzehn Kinder im Alter von einem Jahr bis drei Jahre von drei pädagogischen Fachkräften von 8 bis 13 Uhr betreut. Die Sonderöffnung ist von 7.30 Uhr bis 8 Uhr und von 13 bis 14.30 Uhr. Auch im St.-Franziskus-Kindergarten wird Mittagessen angeboten. An zwei Nachmittagen in der Woche können Kinder ab zwei Jahren erste Kindergartenerfahrungen sammeln. Für drei Stunden sind zwei Erzieherinnen für die Kinder da.

Infos Tel.: „Guter Hirte“ 05403/9155, „St. Hildegard“ 05403/542772 und „St. Franziskus“ 05403/9666.