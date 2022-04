Der Tourismus in der Gemeinde Emsbüren gewinnt an Bedeutung, die Besucherzahlen weisen kontinuierlich nach oben. Dieses positive Fazit der vergangenen Jahre zogen Günter Fiening, Vorsitzender des ,,Verkehrs- und VerschönerungsVereins" (VVV) Emsbüren, und seine Kollegin Anne Gerdes in einem Gespräch mit unserer Zeitung.

Der VVV in Emsbüren wurde 1995 ins Leben gerufen. Die Gemeinde unterstützt dessen Arbeit, indem sie die Personalkosten für Anne Gerdes und ihre Kollegin Ruth Hasken trägt. Beide arbeiten jeweils zwölf Stunden pro Woche im Büro. Was sie in dieser knappen Zeit leisten, ist angesichts der vielfältigen Angebote des VVV beachtlich. Hinzu kommt nach Angaben von Günter Fiening ein jährlicher Gemeindezuschuss in Höhe von 2500 Euro an den Verein.

Sein Büro hat der VVV im Gebäudekomplex des Kulturforums FOCUS, gemeinsam mit dem Reisebüro Pikkemaat. Während sich mit Letzterem in die Ferne schweifen lässt, will der VVV mit den Reizen werben, die Emsbüren und seine Umgebung zu bieten hat. Davon gibt es genug, doch hat der Ort auch aus den Geschichten, die man sich über seine Menschen erzählt, pfiffige touristische Konzepte entwickelt. Bestes Beispiel ist die sogenannte ,,Herzog und Kumpan"-Tour. Aus der Geschichte des schelmischen ,,Herzogs", der mit seiner Kiepe auf dem Rücken und dem ,,Kumpan" an seiner Seite durch das Emsland zog, hat der VVV einen amüsanten Streifzug durch Emsbüren entwickelt, der ganz offensichtlich bei den Gästen prima ankommt. Organisierte der Verein im Jahr 2000 noch elf Touren für 189 Personen, waren es nach Angaben Fienings im letzten Jahr bereits 32 mit über 500 Personen. Die kamen unter anderem aus dem Ruhrgebiet und der weiteren Umgebung Emsbürens wie dem Osnabrücker Raum und dem Münsterland. "Fasst man die Herzog- und Kumpan-Touren und die von uns organisierten Erlebnistage und Führungen zusammen, haben im letzten Jahr über 1500 Gäste unsere verschiedenen Angebote gebucht", unterstrich Fiening. Hinzu kämen allein 30 Gruppen, die an einer Führung in Enking's Mühle teilgenommen hätten. Von der Mühle, die bis zum August eine neue Galerie und Flügel erhalten soll, verspricht sich der VVV einen weiteren Schub bei der touristischen Erschließung Emsbürens. So ist zum 100-jährigen Firmenjubiläum von Enking auch ein großes Fest im Ortsteil Mehringen, dem Sitz der Mühle, geplant. Ein weiterer touristischer Anziehungspunkt wird im Mai die Eröffnung des Kräutergartens am Heimathof sein. ,,Über 250 verschiedene Heilkräuter werden dort gepflanzt", erläuterten Günter Fiening und Anne Gerdes. Immer mehr zu tun gibt es demnach für die Gästeführer des VVV, die die Bürger auf deren Touren und Ausflügen fachkundig begleiten. ,,Am 14. Februar werden wir einen neuen Kurs für künftige Gästeführer anbieten", kündigte Frau Gerdes an. Fünf hätten sich bereits angemeldet, weitere Interessenten seien herzlich willkommen. Logisch, dass auf dem ,,Unterrichtsplan" für die Gästeführer auch Kräuter- und Mühlenkunde steht. Natürlich ist nichts so gut, dass es nicht noch besser werden könnte. So ist nach Auffassung von Fiening die Bereitschaft der heimischen Gastronomie, sich einzubinden in die vielfältigen Angebote des VVV, durchaus noch ausbaufähig. Nicht unproblematisch ist nach seinen Angaben das Verhältnis zur Landwirtschaft. Einen Ausgleich zwischen den mitunter unterschiedlichen Interessen von Landwirtschaft und Tourismus herzustellen, sei nicht einfach.