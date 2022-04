Auf dem großen Flohmarkt an der Gartenstraße wechselte so manches Schätzchen den Besitzer. Die Kassen der Kinder klingelten, und erhöhten das Kirmesgeld beträchtlich. Nach den Gottesdiensten in den Kirchen begann auf dem Marktplatz der Bürgerfrühschoppen, der vom Bohmter Bläserchor musikalisch umrahmt wurde. Erstmalig wurde auf der diesjährigen Kirmes ein „Hufeisen-Zielwerfen“ veranstaltet. Hier traten Vereinen, politische Gruppen und weitere Gruppierungen gegeneinander an. Hier galt es mit mehreren Würfen ein Hufeisen so zu platzieren, dass es sich um einen eisernen Stab legte. Es standen zwei eiserne Stäbe zur Verfügung, doch schon nach kurzer Zeit wurde ein Stab durch einen wuchtigen Wurf mit dem schweren Hufeisen zerstört.

Für die Zuschauer war es ein Gaudi. Nach langem Kampf siegte Sigismund Renn aus Haaren mit fünf Treffern, den Platz zwei belegte Jörg Gutknecht mit vier Treffern. Der dritte Platz wurde dann gleich von mehreren Kandidaten belegt, denen allen drei Treffer gelungen waren. Erfolgreichste Hufeisenwerferin bei den Damen war Ursula Uhlenbrock. Zwischendurch hatten die Mitglieder des Ortsrates Rainer Brackmann und Ludwig Becker, als Bäcker verkleidet, ein Riesen-Zwiebelbrot angeschnitten.

In der katholischen Kirche fanden unter der fachkundigen Führung von Rudolf Loheide für jedermann Besichtigungen statt, Loheide referierte dabei auch über die lange Geschichte der St.-Lamberti-Kirche mit all ihren Sehenswürdigkeiten.

Auch der Kirmesmontag war gut besucht. Wie schon an den Vortagen zeigten im und am Gewerbezelt zahlreiche Gewerbebetriebe ihre Erzeugnisse. Am späten Nachmittag folgte wieder der traditionelle Kirmesrundgang der Mitglieder des Ortsrates und des Kirmesarbeitskreises. Den Abschluss bildete die Verlosung der Werbegemeinschaft Ostercappelner Kaufleute (WOK). Der 1. Vorsitzende der WOK, Klaus Niemann, bedankte sich bei den Spendern der vielen Sachpreise, besonderen Dank sprach er dem DRK-Ortsverein mit Günter Leuftink an der Spitze aus, der wieder für einen reibungslosen Losverkauf gesorgt habe. Aus einer großen Lostrommel wurden von einigen Kindern die Gewinnlose gezogen. Neben Sachpreisen winkte als erster Preis ein Geldgewinn in Höhe von 250 Euro, der als Warengutschein in den heimischen Geschäften eingelöst werden kann.