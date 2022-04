Der Name des Schiffes ist Programm. Seit 25 Jahren ist das Laborschiff vom VSR-Gewässerschutz auf den Flüssen und Kanälen im Einzugsgebiet der Nordsee unterwegs, um Wasseruntersuchungen durchzuführen. Zwölf Euro musste jeder Brunnenbesitzer zahlen, um sich Klarheit über die Beschaffenheit seines Wassers zu verschaffen. '"'Nitrate und Pestizide belasten das Grundwasser dieser landwirtschaftlich intensiv genutzten Region. Mit dem Regen eingetragene Schadstoffe können das oberflächennahe Grundwasser versauern'"', erklärte Diplom-Physiker und Wasserchemiker Harald Gülzow.

Eine zu hohe Nitratbelastung des Trinkwassers ist gesundheitsgefährdend. Nitrat kann sich im menschlichen Körper zu Nitrit umwandeln und zusammen mit Eiweißabbauprodukten Krebs erregende Nitrosamine bilden. Wasserwerke versuchen durch kostenintensive Wasseraufbereitung, durch die Verlagerung der Wasserförderung oder durch tiefere Brunnen nitratarmes Wasser zu fördern. Diese Möglichkeit haben private Brunnenbenutzer nicht. Sie sollten daher selbst darauf achten, die Nitrateinträge ins Grundwasser gering zu halten.

Wer etwas tiefer in die Tasche greifen wollte, konnte außer der angebotenen Grunduntersuchung auf Nitrat-, Salz- und Säuregehalt ebenfalls sein Wasser auf coliforme Keime, Coli-Bakterien und weitere chemische Stoffe wie Schwermetalle und halogenhaltige Pestizide überprüfen lassen. Dies sei wichtig, wenn das Brunnenwasser nicht nur zum Gießen, sondern auch für Schwimm- oder Plantschbecken sowie zum Duschen verwendet werde, betonte Gülzel.

Ein Großteil der Brunnenbesitzer, die mit den gefüllten Wasserflaschen anreisten, entschied sich für die umfangreicheren Untersuchungen. Zeitweise war sogar Schlangestehen angesagt, um Wasserproben abzugeben und sich wertvolle Tipps vom Experten zu holen. Schon nach einer Stunde konnten die ersten Brunnenbesitzer ihre Ergebnisse für die Grunduntersuchung abholen. Wer weitere Parameter überprüfen ließ, muss noch etwa eine Woche auf die Ergebnisse warten, die dann per Post zugesandt werden. '"'Bis jetzt waren die meisten Werte zufrieden stellend. Die ein oder andere Probe wies einen zu hohen Säuregehalt auf'"', so Harald Gülzel. Für ihn und seine Crew geht es jetzt weiter auf dem Mittellandkanal. An größeren Orten wird angelegt, letzte Station ist vorerst Magdeburg.