Für die Isländer hingegen gehören die Launen der Natur zur vertrauten Routine. So genießen sie die Vorteile, die ihnen ihre Insel aus Feuer und Eis zu bieten hat. Vor allem die heißen Quellen, die mit Hilfe von Wärmekraftwerken den Energiebedarf des Landes sicherstellen. Und natürlich die Warmwasserversorgung, die in einem ausgeklügelten System sogar noch die Beheizung mancher Bürgersteige garantiert. Bester Beweis für den Lebensgenuss, dervon dieseremporsprudelnden Wärme ausgeht, ist die „Blaue Lagune“ in unmittelbarer Nähe von Reykjavik. Wohlig vereint sitzt man hier in bläulich schimmerndem warmem Wasser und trotzt genüsslich dem kalten Wind, der sich in Küstennähe immer wieder mit kräftigen Böenin Erinnerung bringt. Offenbar ist dies nicht nur ein Gesundbrunnen, sondern dazu auch noch ein Jungbrunnen. Denn in keinem Land der Welt werden die Menschen älter als in Island. Selbst die Japaner, die bislang diesen Rekord für sich beanspruchten, müssen diesnun neidlos eingestehen.

Hinzu kommen als Geschenke der Natur die dampfsprühenden Geysire, die aus unterirdischen Kammern kochendes Wasser unterÜberdruck explosionsartig in den Himmel schießen. Und natürlich die zahlreichen Wasserfälle, die, von riesigen Gletschern gespeist und über das ganze Land verteilt, donnernd in die Tiefe stürzen und dabei, je nach Stand der Sonne, ihre Gischt in bunten Regenbogenfarben oder als goldenen Bühnenvorhang erstrahlen lassen. Diese wild zerklüftete und urwüchsige Landschaft ist nicht nur Heimat für 320.000 Isländer, sie ist es zugleich für die unterschiedlichsten Elfen und Trolle. Ihre verborgene Existenz ist bis heute tief in der Volksseele verankert. Insgesamt eine Welt, die den Zentraleuropäern lange Zeit fremd blieb und dennoch die Phantasie anregte. Inzwischen haben sich die europäischen Kulturen einander angenähert, und auch die Entfernungen stellen keine grundsätzliche Barrieremehrdar.

Niemand weiß dies besser als Uli aus Berlin. Vor sieben Jahren verbrachte er hier mit seiner Familie seinen Urlaub, und dann wollte er plötzlich nicht mehr weg. Er baute sich eine stressfreie eigene Existenz auf, die ihm seine Heimat Prenzlauer Berg nicht bieten konnte. Und an eine Rückkehr nach Deutschland will er heute einfach nicht mehr denken. Nicht einmal in dem langen Winter, mit dem er sich inzwischen bei Kaminfeuer und Nordlicht arrangiert hat.

Mit seiner Liebe zu Island und der ausgeglichenen Mentalität der Isländer steht Uli nicht mehrallein. Jährlich werden es mehr, die sich von Deutschland aus auf den Weg machen, um die herbe Schönheit der Landschaft aus Feuer und Eis zu genießen. Zum Beispiel auf dem „Golden Circle“, auf dem man von Reykjavik aus auf einer Tagestour die landschaftlichen Höhepunkte des Südwestens kennenlernen kann: die Vulkane und Gletscher, die Geysire und Wasserfälle, die tektonischen Brüche und zerfurchten Gebirge.

Die Route führt auch vorbei an der Südküste mit ihrem allgegenwärtigen maritimenAmbiente. Und mit ihren Fischrestaurants, in denen die frischen Fänge nicht einfach zubereitet, sondern geradezu veredelt werden. Das Angebot reicht von der sahnig-sämigen Fischsuppe bis hin zu pikant gegarten Hummerschwänzen in Pfeffersoße – und doch stets mit einem unaufdringlichen zarten Geschmack. Und dann erst in Reykjavik, wo die gute Küchein zahlreichen Gourmettempeln vollends Einzug gehalten hat. Zum Beispiel im Vox- Restaurant nahe dem Zentrum. Hier werden Lammgerichte serviert mit geradezu unglaublich zartem Fleisch, dem man vom Geschmack her anmerkt, dass die Tiere ohne Zufütterung in der freien Wildnis aufgewachsen sind. Eine unerwartet schmackhafte kulinarische Besonderheit. Auch die Bewohner von Reykjavik wissen, was sie an ihrer Stadt haben, an ihren Cafés und Restaurants, an ihren Läden und Boutiquen: ein wahres Genuss- und Kauf-Eldorado mit dem berühmtesten Hot-Dog- Stand der Welt, andemes sich selbst Bill Clinton nicht nehmen ließ, sich kulinarisch verwöhnenzu lassen.