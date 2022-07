Ratsvorsitzender Rolf Flerlage wies darauf hin, dass der größte Teil der Arbeit im Hintergrund geschieht. Umso wichtiger sei ein Bericht im Gemeinderat - nicht zur Selbstdarstellung, sondern um noch bekannter zu machen, welche Bereiche in die Tätigkeit einbezogen sind.

Wie vielfältig das Spektrum der Arbeit der Frauenbeauftragten ist, machte Karin Helm problemlos deutlich. Beratung und Hilfe in Einzelfällen gehört ebenso dazu wie Angebote zu Themen wie Gesundheit, Erziehung, Selbstverteidigung oder ein Pannenhilfekurs. Kontakte erfolgen über die Sprechstunden, die einmal im Monat donnerstags vormittags in Bohmte und Hunteburg angeboten werden, oder unmittelbar per Telefon.

Als Einstieg in ihre neue Tätigkeit hatte die Frauenbeauftragte sämtliche Frauengruppen und Verbände in der Gemeinde angeschrieben und angeboten, sich dort vorzustellen. Das geschah häufig. Aus den Kontakten entstanden Angebote und beispielsweise Anfragen im Hinblick auf Referenten.

Wichtig sei ihr, so Karin Helm, nicht in Konkurrenz zu bestehenden Angeboten zu treten, sondern für Ergänzung zu sorgen. Vertreten ist sie auch auf einer Internetseite, die die Gemeinde Bohmte zur Verfügung gestellt hat. In Zusammenarbeit mit Frau & Betrieb erfolgt die Beratung von Frauen, die Beruf und Familie vereinbaren wollen. Festzustellen sei, dass die Förderung für Frauen, die älter als Mitte 30 sind, nahezu auf null gefahren worden sei.

Pläne für die Zukunft gibt es ebenfalls. Im Sommer ist in Kooperation mit der Firma Keil ein Kurs '"'Do it yourself im Haushalt'"' ebenso geplant wie ein Babysitterkurs gemeinsam mit dem Jugendpfleger. Nächstes Projekt ist allerdings die Ausstellung '"'Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter'"', die am 22. April in der Sparkasse Bohmte eröffnet wird. Ergänzend gibt es dazu Veranstaltungen in der Wilhelm-Busch-Schule Hunteburg und im Schulzentrum Bohmte.