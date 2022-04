Laut dem Boulevardblatt «The Sun» begleitete der 10-jährige Brooklyn seine Mutter jüngst nach Kentucky, um dort ein Projekt der Hilfsorganisation Save The Children zu unterstützen. In dem US- Bundesstaat leben viele Kinder unterhalb der Armutsgrenze. Dem Magazin «Hello» erzählte Victoria, dass Brooklyn ihr half, an zwei Schulen Schuhe, Rucksäcke und Bücher zu verteilen. Sie sagte: «Ich freue mich, dass Brooklyn anderen Kindern hilft und sich mit ihnen zusammenschließt. So wird er eine wichtige Rolle dabei übernehmen können, seine Generation zur besten zu machen.»