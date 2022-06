Sebastian Vettel hat in Japan zum zweiten Mal in seiner Karriere einen Grand Slam eingefahren. FOTO: Diego Azubel up-down up-down Vermischtes Vettels besonderes Kunststück: Grand Slam in Japan 08.10.2012, 10:18 Uhr

Sebastian Vettel setzt seine Fahrt in die Formel-1-Rekordlisten fort. Bei seinem Sieg in Japan gelang ihm zum zweiten Mal in seiner Karriere eine Rarität: der sogenannte Grand Slam.