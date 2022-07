Sebastian Vettel (r) will seinen Vorsprung vor Fernando Alonso ins Ziel retten. FOTO: Harish Tyagi up-down up-down Vermischtes Vettel kann im 100. Rennen Titel holen 29.10.2012, 10:04 Uhr

Auch wenn Sebastian Vettel nur Schritt für Schritt machen will: Der zweimalige Formel-1-Weltmeister kann seinen historischen Titel-Hattrick vorzeitig in seinem 100. Rennen am 18. November beim Großen Preis der USA in Austin schaffen.