Welche Behörde den 41-Jährigen in diese Einrichtungen in Melle im Landkreis Osnabrück geschickt hat, war gestern nicht zu klären. Die Gerichtshilfe der Staatsanwaltschaft Osnabrück, die für die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen zuständige Beschäftigungsgesellschaft des Landkreises und auch die Meller Stadtverwaltung erklärten unabhängig voneinander, dem Mann keine Aufträge oder Weisungen für die weiter zurückliegenden Hausmeistertätigkeiten erteilt zu haben.

Niedersachsens Justizministerin Elisabeth Heister-Neumann (CDU) hat unterdessen die Staatsanwaltschaft Osnabrück kritisiert, weil sie ihr Ministerium erst nach Monaten über den Fall unterrichtet habe. Die Behörde hatte den Pädophilen Anfang 2007 versehentlich zur Sozialarbeit in einen Kindergarten in Melle geschickt. Dort soll er sich in zwei Fällen vor Kindern über der Kleidung in den Schritt gefasst haben. Am kommenden Dienstag muss sich der Mann zum vierten Mal wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht verantworten.