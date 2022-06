4378 Arbeitslose waren Ende März beim Arbeitsamt gemeldet, zwar 167 weniger als im Februar, aber 319 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt wie im März 2000 bei 8,7 Prozent (Februar 2001: 9 Prozent). Insbesondere das Baugewerbe hält sich mit Einstellungen zurück, berichtet die Leiterin der Bersenbrücker Geschäftsstelle des Arbeitsamts. Vielen Unternehmen fehlten die Aufträge. Die Zahl der Kurzarbeiter ist mit 115, 19 mehr als im Vormonat, aber nur ein Bruchteil der Zahlen von vor einem Jahr, aus ihrer Sicht wenig besorgniserregend.Das Arbeitsamt in Bersenbrück, in dem die kleineren Geschäftsstellen in Bramsche und Quakenbrück aufgegangen sind, bemüht sich um intensive Kontakte zu den Betrieben. Der Außendienst macht sich bemerkbar: Im Vergleich zum März 2000 hat sich die Zahl der beim Arbeitsamt gemeldeten offenen Stellen auf 708 mehr als verdoppelt, ist auch im Vergleich zum Vormonat kräftig gestiegen (520).Auch die Zahl der Vermittlungen hat sich gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Jede achte Vermittlung kommt übrigens mit Hilfe der elektronischen Stellenkarteien SISund AIS zustande, ohne dass ein Sachbearbeiter eingreift. Die kümmern sich umso intensiver um Problemgruppen wie etwa arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene und konnten deren Zahl senken, was sich in der Statistik immerhin mit einigen Zehntelprozenten auswirkt.Zurückgegangen ist auch die Zahl der Teilnehmer an Kursen und Programmen der beruflichen Weiterbildung. Das will das Arbeitsamt schnell ändern, kündigte Gisela Lünnemann an. In Kürze solle in Bersenbrück für die berufliche Weiterbildung eine zusätzliche Maßnahme gestartet werden.