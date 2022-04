Der Mann findet das Kästchen in einer Telefonzelle. Er erkennt es sofort wieder - wie einen lange vermissten Freund. Plötzlich scheint die Zeit still zu stehen, als gerinne ein ganzes Leben zu einem einzigen Augenblick: Eine von vielen wundervollen Szenen dieses Films. Es gibt Regisseure, die brauchen zwei Stunden für einen einzigen zauberhaften Moment. Jean-Pierre Jeneut (,,Delicatessen") gelingen solche Momente fast beiläufig: Noch ist man wie vom Blitz getroffen vor Rührung, da muss man schon wieder befreit lachen über den Aberwitz des Lebens. Wann hat es das im Kino zuletzt gegeben?

Amélie also hilft fortan dem Schicksal etwas nach. Behutsam, still, raffiniert. Sie stößt den ersten Stein der Domino-Kette um - alles Weitere geht dann wie von selbst. Nur an den ,,Kuddelmuddel" in ihrem eigenen Leben traut sich die zarte Frau mit dem betörenden Lächeln nicht heran. Als kleines Mädchen war Amélie viel allein. Und sie hat nie gelernt, aus dieser Einsamkeit auszubrechen.

Dann aber trifft sie den Mann, der missratene Passbilder sammelt. Sie wird für ihn das Rätsel von dem wandelnden Toten in den Fotomaschinen lösen. Und nachdem er sie als Gerippe in der Geisterbahn berührt hat, kann sie ihn nicht mehr vergessen. Doch es dauert lange, bis sich Amélie endlich traut, sich nicht länger selbst einzusperren. Auch sie braucht jemanden, der für sie den Stein ins Rollen bringt: Der alte, kranke Mann aus der Wohnung schräg unter ihr wird es sein. Seit zwanzig Jahren malt er immer wieder dasselbe Bild - er kennt es in- und auswendig. Nur die Figur im Zentrum, das Mädchen mit dem Glas, könne er noch immer nicht wirklich fassen, sagt er. Als er sie endlich doch versteht, versteht er auch Amélie. Als habe er einen geheimen Schlüssel gefunden. Und tatsächlich öffnet sich eine Tür: Für die vielleicht sanftesten Küsse des französischen Films.

Das alles mag sich sonderlich und geheimnisvoll anhören. So ist es auch! Und zugleich ist es wunderbar. ,,Die fabelhafte Welt der Amélie" ist ein faszinierendes Mosaik des Lebens, das sich aus einer unglaublichen Fülle glitzernder und funkelnder Steinchen zusammenfügt. Immer wieder scheint sich Jeunet in Nebensächlichkeiten zu verlieren, die nirgendwo hinführen, doch am Ende ergibt jede einzelne dieser kleinen Episoden einen Sinn. Das Pferd, das mit den Radrennfahrern galoppiert, die Hand tief in einem Sack voller Getreide oder der plötzliche Souffleur am Kellerfenster: Selten werden in einem Film Erzählstränge so charmant und so voller Poesie ineinander verwoben. Der Regisseur verwirrt und verblüfft, er berührt und betört. Und er verführt dazu, das Leben zu wagen.

Am Ende ist der Gartenzwerg von seiner Reise zurückgekehrt. Er hat viel erlebt. Andere haben es noch vor sich - weil auch sie sich trauen werden. Dieser Film macht Mut: Wer ihn sieht, verlässt das Kino zuversichtlicher, als er es betreten hat. Und glücklicher. Als sei es - wie es im Brief aus dem Jenseits heißt - ein orangefarbener Tag.