Das Münsteraner Planungsbüro sieht in der städtebaulichen Entwicklung nicht nur den Ortskern selbst, sondern bezieht auch die Achse vom Blomberg bis zu den Heideseen als Entwicklungsspange mit ein. So sollen etwa bei der Verkehrsberuhigung auf der Bielefelder, Warendorfer, Remseder, Glandorfer und Iburger Straße Teile des Ortskerns wie Kirchhofburg, Kurmittelhaus, Kurpark, Rathaus, Solefreibad, Gesundheitszentrum und Thieplatz sowie die öffentlichen Grünflächen vernetzt werden.

Grundsätzlich geht der Planer innerorts von einer Tempo-30-Zone mit der Regelung „Rechts vor links“ aus. Dazu soll im Ortskern ein niveaugleicher Ausbau der Straßen erfolgen.

Entsprechend den im Haushalt zur Verfügung stehenden Mitteln stellte Thiel dem Ausschuss einige Maßnahmen vor, die kurzfristig umgesetzt werden können. Dazu zählt auf den fünf Hauptverkehrsstraßen die Reduzierung der bestehenden Fahrbahnbreite auf maximal 4,75 Meter. Dies sei durch farblich abgetrennte Mehrzweckstreifen beidseits der Fahrbahn zu erreichen, empfahl Thiel. Bei wichtigen Wegquerungen schlägt er zudem Fahrbahneinengungen auf 3,50 Meter vor.

Ein wirkungsvolles Mittel zur Beruhigung sieht der Experte auch in der Umwandlung der Längsparkplätze in Queraufstellung. Des Weiteren soll kurzzeitiges Parken auf markierten Flächen am Fahrbahnrand möglich sein.

Im Bereich Remseder Straße schlägt das Konzept Auslichtungen der Bäume zwischen Dahliengarten und der Gedenkstätte vor. Hier soll die Überquerung auf der Anhöhe im Zuge des Kurpark-Umbaues optisch verlängert werden: „Dass der Dahliengarten und die Gedenkstätte zum Kurpark gehören, ist derzeit nicht erkennbar“, stellte Thiel fest. Von daher schlägt er eine Öffnung der Böschung vor.

Daneben sollen die Bushaltestellen auf der Iburger, Remseder, Bielefelder und Warendorfer Straße innerhalb der Fahrbahn angeordnet werden: „Als temporäre Einengung“, sagte Thiel. Flankierende Maßnahmen sind zudem eine umfassende Bürgerbeteiligung sowie die Einbeziehung der Schulen, beispielsweise mit Geschwindigkeitsmessungen und Plakaten.