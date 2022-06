Als "Schrittmacher" des VfL Herzlake würdigte Bürgermeister Gerhard Henkel den Vorsitzenden Ludwig Book. Er führt "Schwarz-Rot" seit 2000 und war, so hieß es in der Laudatio, "an unzähligen Tagen und mit viel Einsatz für den Verein ehrenamtlich tätig". Leider konnte Book aus gesundheitlichen Gründen an der Ehrung nicht teilnehmen.