Bei diesem Gottesdienst war auch der Bistumsstab in Bohmte, den Bischof Franz-Josef Bode Pfingsten 2007 auf die Reise durch das heimische Bistum geschickt hat. Der Stab ist Teil der spirituellen Vorbereitung auf den Katholikentag 2008, der vom 21. bis 25. Mai in Osnabrück stattfinden wird.

Das Motto des Katholikentags "Du führst uns hinaus ins Weite" findet sich auch auf dem Bistumsstab, es ist nämlich auf dem Metall eingeprägt. Der Stab ist das verbindende Element der unterschiedlichen Aktivitäten, mit denen sich das Bistum auf den Katholikentag vorbereitet.

In den Stab eingearbeitet ist eine Plexiglashülse, dort füllt jede der Gemeinden ein wenig Erde ein. In der Bohmter St.-Johannes-Kirche übernahmen diese Aufgabe Theresa Illenseer und Willi Stolte. Wenn der Bistumsstab im Mai 2008 beim Katholikentag ankommt, wird er also Erde aus dem ganzen Bistum in sich tragen und dadurch sinnbildlich die Verbundenheit im Bistum Osnabrück ausdrücken.